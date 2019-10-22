Eşkıya’da Türk kahvesi Çukurova’da şalgam

BUGÜN NELER OLDU

Turizmde 2023 hedefini 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri olarak belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde ürün çeşitliliğini sağlık ve inanç turizminin yanı sıra gastronomiyle de artıracak. Bu kapsamda yurt dışında yoğun olarak izlenen Türk dizi ve filmlerinde gastronomi ürün yerleştirmesi yapılarak, gıda sektöründen destek alınacak. Bir Zamanlar Çukurova'dan Hercai'ye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Sen Anlat Karadeniz'e yurtiçi ve yurtdışında izlenme rekorları kıran birçok yapıma ev sahipliği yapan ATV dizilerinde de Türk lezzetleri dünyaya tanıtılacak. ATV dizileri aracılığıyla Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan Adana kebabı, şalgam, kuymak, Türk kahvesi, mırra ve Karadeniz pidesi gibi lezzetler yurtdışındaki izleyiciye de sunularak gastronomi turizmine önemli bir katkı sunulacak.Mardin'in en güçlü ailelerinden Şadoğulllarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın aşk hikâyesini anlatan Hercai, Güneydoğu Anadolu'nun sıra dışı lezzetlerini de ekrana getiriyor. Mardin'de bir gelenek haline gelen acı kahve (Mırra) dizi sayesinde yurtdışına tanıtılacak.1970'li yılların ruhunu yansıtan ve Adana Çukurova'nın en büyük ailelerinden Aladağların hikâyesinin anlatıldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ise bölgeye özgü Adana kebabı, şalgam ve ciğer kebabı gibi lezzetler dizideki tecrübeli oyuncularla birlikte ekranlara yansıyacak.Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen ve oyuncu kadrosuyla reytingleri domine eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama metoduna sahip olan Türk kültürünün vazgeçilmez değeri Türk kahvesine ve çaya da sık sık yer verilecek.Karadeniz'de geçen bir imkânsız aşk hikâyesinin konu edildiği Sen Anlat Karadeniz dizisi ise bölgeye özgü lezzetlerden kuymak, pide ve mısır ekmeğine daha fazla yer verilerek lezzet tutkunlarına tanıtılacak.