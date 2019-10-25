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’ni 100 bin öğrenci gezdi

Giriş Tarihi: 25.10.2019
İş Bankası Müzesi’ni 100 bin öğrenci gezdi
Türkıye İş Bankası Müzesi'ndeki atölyelerin katılımcı sayısı, 100 bini aştı. Türkiye İş Bankası Müzesi'nde, ağırlıklı olarak tasarruf, bütçe yönetimi, para, genel kültür üzerine gerçekleştirilen atölyeler, tatil dönemlerinde yaratıcı drama ve yazarla okuma atölyeleriyle zenginleştiriliyor. Okul grupları için atölyeler eğitim-öğretim dönemi boyunca salı ve cuma günleri arasında; bireysel gruplar için atölyeler ise yarıyıl tatili ve bazı hafta sonları yapılıyor. Atölyeler için rezervasyon talepleri, Türkiye İş Bankası Müzesi'nin internet sitesi üzerinden oluşturuluyor.
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İş Bankası Müzesi’ni 100 bin öğrenci gezdi
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