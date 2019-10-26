Sırbistan’da ‘Türk Kültürü’ rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

Yunus Emre Enstitüsü'nün Sırp ve Türk kültürünün ortak değerlerine yönelik farklı konu ve temaları ele alan '3 T Trio' kültür etkinliği Sırbistan'da fenomen haline geldi. Kragujevac Belediyesi ve Gençlik Ofisi ev sahipliğinde gerçekleşen programda Türk-Sırp kültüründe düğünler ve ortak kelimeler sunumu gerçekleştirildi. Sırbistan'ın üst düzey yetkililerinin yanı sıra etkinlik sorumlusu Şehmuz Altın ve Yunus Emre Enstitüsü Belgrad Müdürü Fahri Akdoğan'ın da katılım gerçekleştirdiği programda ayrıca Türkçe eğitimlerinin birinci kurunu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Etkinlikte konuşan Enstitü Müdürü Fahri Akdoğan, Kragujevac şehri ile 1 yıl önce başlayan ilişkilerin bugün Türkçe kursları ve kültür sanat etkinlikleri ile büyük başarıyla devam ettiğini belirtti.