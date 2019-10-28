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1000’den fazla kostüm, ’ın en yetenekli dansçılarından oluşan dev kadro ve ışıl ışıl bir dünya… Bollywood’un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğa üstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası – 1 Aralık’ta ’da gösterilerini sergileyecek.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 12:26
Beyond Bollywood İstanbul’da

"Bir rüyayı gerçekleştirmek için neler verirdiniz?" sorusunu sorduran gösteride, Bollywood'un rengine, enerjisine ve coşkusuna tanıklık edeceğiniz, Hindistan'a özgü otantik bir kültürel serüvene de çıkacaksınız.

Annesinin son dileğini yerine getirmek için Münih'teki evini arkasında bırakıp, Hindistan'a yolculuğa çıkan Shaily Shergill annesinin rüyasını gerçeğe dönüştürebilecek mi?

Binden fazla kostüm ve 2 saat 20 dakikalık, cıvıl cıvıl bir dans şöleniyle Beyond Bollywood, Bollywood filmleri dışında görülmemiş bir teatral deneyime dönüşüyor. Rajeev Goswami tarafından yazılan, koreografisi düzenlenen ve yönetilen, Irfan Siddiqui'nin güfteleriyle taçlanan ve Salim-Suleiman'ın müzikleriyle farklı bir boyut kazanan müzikal, Bollywood'un üstün yetenekleriyle hayata geçiyor!

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