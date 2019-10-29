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Kuvayı Milliye’den Kurtuluş’a sesleniş

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Kuvayı Milliye’den Kurtuluş’a sesleniş
Nazım Hikmet'e ait Kuvayı Milliye Destanı'nın, Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet film müzikleri ile bir araya geldiği Kuvayı Milliye'den Kurtuluş'a, adlı konseri önceki akşam CRR'de sahnelendi. Şef Rengim Gökmen'in CRR Senfoni Orkestrası'nı, Volkan Akkoç'un ise CRR Korosu'nu yönettiği konserde; soprano Görkem Ezgi Yıldırım sahne aldı. Gecede ayrıca Devlet Tiyatrosu'nun değerli oyuncuları Hakan Vanlı, Serap Sağlar, Olcay Kavuzlu ve Gaye Alacacı Nazım Hikmet'in dizeleri seslendirildi. Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Figen Ayhan Karakelle'nin yönetmenliği ve tasarımında gerçekleşen proje, sıradan insanların tarih yazan mücadelesini, inancını anlamak, Cumhuriyet kutlamalarının gerçek anlamını bir kez daha hatırlatmak amacıyla hayata geçirildi.
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Kuvayı Milliye’den Kurtuluş’a sesleniş
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