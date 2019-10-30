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29 Ekim’de bir ilk yaşadılar

’nın Haymana ilçesinde yer alan ilkokulu öğrencileri; İlkin Kavukcu ve Melis Hansoylu'nun sosyal sorumluluk projesi Yol Arkadaşım Olur Musun ekibinin gerçekleştirdiği özel bir organizasyonla heyecan ve mutluluk dolu bir bayram günü yaşadılar.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 16:55
29 Ekim’de bir ilk yaşadılar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gerçekleştirildiği gün Bumsuz Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri için özel olarak düzenlenen ve bir ilke imza atan bu özel organizasyonda köy okulu çocukları vizyonda halen devam eden bir sinema filmini ilk kez, üstelik de yapımcısı ile beraber izleme şansını yakaladılar.

Çoğunluğu daha önce hiç sinema filmi izlememiş olan çocuklar filmi Varol Yaşaroğlu ile beraber izleyip ardından oyun kurucu Yavuz Samur'un koordinasyonunda okulun bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ay-yıldız temalı eğlenceli oyunlar oynadılar

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29 Ekim’de bir ilk yaşadılar
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