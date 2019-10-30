Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyonu sürdürülen tarihi mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, Ortahisar ilçesinde bulunan ve 2013 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya'yı ziyaret etti. Restorasyonun yürütüldüğü firmanın yetkilisi Yılmaz Şentürk, ziyarete açık camide çalışmaların aksadığını belirterek, tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatılmasını istedi. Talep üzerine Bakan Ersoy da "Restorasyon aksıyorsa ziyarete kapatalım" dedi.Ayasofya Camii'nin, restorasyonu nedeniyle ziyarete kapatılarak, mayıs ayındaki Müzeler Haftası'nda yeniden açılması için çalışma yapılacağı belirtildi.

AYASOFYA CAMİİ

Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekti. 1868 yılında harap durumda olan caminin, Bursalı Rıza Efendi'nin teşvikiyle onarıldığı biliniyor. Bina, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane ve son olarak yine cami olarak kullanıldı. Bina, 1958- 1962 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburgh Üniversitesi'nin iş birliğiyle restore edilerek, 1964'ten sonra müze olarak ziyarete açıldı.

Geç Bizans kiliselerinin güzel örneği olan yapı, kare-haç planlıdır ve yüksek merkezi kubbeye sahiptir. Yapı, ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek, kiremitle kaplanmıştır. Üstün işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 2012 yılında devredilen, freskleri, asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya, 2013'te kılınan cuma namazıyla resmen ibadete açıldı.