Setenay Alpsoy’un eserleri dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid’in son eserlerinden olan One Thousand Museum’da!

One Thousand Museum, dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid'in hayattayken tamamladığı son projelerinden biri. Mimarın ABD'de yerleşke olarak tasarladığı ilk ve tek yapı, kıvrımlı dış iskeleti ile henüz inşaatı tamamlanmadan Miami'nin ikonik yapıları arasına girdi bile.

One Thousand Museum'un küratörlüğünü yapan Axiom Fine Art'ın Irak kökenli İngiliz mimar Hadid'in onuruna; cinsiyet, ekonomik ve sosyal çatışmaların söz konusu olduğu topraklarda yaşayan veya yaşamış kadın sanatçılara eserlerinin koleksiyonda yer alması için yaptığı çağrıya dünya çapında katılım oldu.

Setenay Alpsoy'un 2015 tarihli İETT Blokları I ve II isimli yağlı boya çalışmaları, aylar süren karar sürecinden sonra One Thousand Museum'ın daimi koleksiyonuna seçildi. Resimler, bu yılın sonlarında kullanıma açılması beklenen 62 katlı ultra lüks gökdelende yerini almak için İstanbul'dan yola çıktı.

İETT Blokları, Setenay Alpsoy'un şehir peyzajı çalışmalarında kendi üslubunu en belirgin şekilde sergilediği çalışmalarından. Tuvalin sınırlarını zorlarcasına; tıka basa camlar, pencereler, çerçeveler hepsi beraber bir doku oluşturmuşlar. Yapıları çevreleyen hava, gökyüzü ancak pencerelerdeki yansımalarda mevcut. Yataylar, dikeyler, dikdörtgenler, neredeyse grafik bir etkiye sahipler. Binalar, tuvalin içine sıkıştırılmış, hapsedilmiş olmalarına rağmen; nefes alıp veriyorlar, sessizce izliyorlar. Resimlerinde hiç figür olmamasına rağmen "çok kalabalık" olduğunu hissediyoruz; binalar soğuk ve donuk olmalarına rağmen, renkler capcanlı; sıradan yapılar olmalarına rağmen, Alpsoy onları "anıtsallaştırıyor".

SETENAY ALPSOY (1983)

2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü, Neş'e Erdok atölyesinden mezun olan Setenay Alpsoy, 2009 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında açtığı ilk kişisel sergisinin ardından "Denizin Ayırdığı Şehir" (2010), "Görünmeyen Kent" (2012) ve "Kusurlu Güzellik" (2014) ''Doku'' (2016) Evin Sanat Galerisi -

İstanbul, Ziyaret (2018) Selçuk Yaşar Sanat Galerisi – İzmir kişisel sergileriyle sanatseverlerle buluştu. Hem yağlı boya hem de baskı resimleri ile birçok karma sergiye de katılan sanatçı, İstanbul'daki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.