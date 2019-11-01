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Türk ve sinemasından bir Mevlana filmi

Dünyaca ünlü büyük İslam düşünürü Mevlana’nın hayatı Türk- ortak yapımıyla beyazperdeye uyarlandı. ‘’ 2020’de vizyona girecek

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 1.11.2019
Türk ve İran sinemasından bir Mevlana filmi
13'üncü yüzyılda yaşamış olan ve tüm dünyada aşkın, sabrın ve hoşgörünün timsali haline gelen Mevlana Celalaeddin Rumi'nin hayatı sinema perdesine taşınıyor. Yapımcılığını ENG Yapım Medya ve Simarya Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda dünyanın sayılı film festivallerinden ödülle dönmüş olan İran sinemasının önemli yönetmenlerinden Hassan Fathi'nin yer aldığı Türkiye ve İran ortak yapımı, Celaleddin Muhammad Belhi'nin (Rumi'nin) irfan yolundaki serüvenini anlatıyor. "Mest-i Aşk" filminin kadrosunda Türk ve İran'dan dünyaca ünlü oyuncular yer alıyor. Bensu Soral (Meryem), Boran Kuzum (Alaeddin), Burak Tozkoparan (Sultan Veled), Hande Erçel (Kimya Hatun), İbrahim Çelikkol (İskender), Parsa Pirouzfar (Mevlana) Selma Ergeç (Kerra Hatun) Shahab Hosseini (Şems) karakterini canlandırıyor. Türk sinemasının özellikle dönem filmlerindeki dünya çapında başarısı, İran sinemasının büyüleyici ve şiirsel anlatımıyla beyaz perdeye taşınıyor. Mest-i aşkın 2020'de vizyona girmesi planlanıyor.
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Türk ve İran sinemasından bir Mevlana filmi
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