Türk ve İran sinemasından bir Mevlana filmi

BUGÜN NELER OLDU

13'üncüyüzyılda yaşamış olan ve tüm dünyada aşkın, sabrın ve hoşgörünün timsali haline gelen Mevlana Celalaeddin Rumi'nin hayatı sinema perdesine taşınıyor. Yapımcılığını ENG Yapım Medya ve Simarya Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda dünyanın sayılı film festivallerinden ödülle dönmüş olan İran sinemasının önemli yönetmenlerinden Hassan Fathi'nin yer aldığı Türkiye ve İran ortak yapımı, Celaleddin Muhammad Belhi'nin (Rumi'nin) irfan yolundaki serüvenini anlatıyor. "Mest-i Aşk" filminin kadrosunda Türk ve İran'dan dünyaca ünlü oyuncular yer alıyor. Bensu Soral (Meryem), Boran Kuzum (Alaeddin), Burak Tozkoparan (Sultan Veled), Hande Erçel (Kimya Hatun), İbrahim Çelikkol (İskender), Parsa Pirouzfar (Mevlana) Selma Ergeç (Kerra Hatun) Shahab Hosseini (Şems) karakterini canlandırıyor. Türk sinemasının özellikle dönem filmlerindeki dünya çapında başarısı, İran sinemasının büyüleyici ve şiirsel anlatımıyla beyaz perdeye taşınıyor. Mest-i aşkın 2020'de vizyona girmesi planlanıyor.