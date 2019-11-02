Skylife fotoğraf ödülleri dağıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Hava Yolları'nın (THY) dergisi tarafından bu yıl 3'üncü kez organize edilen Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) düzenlendi. Törene THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. 10 binden fazla katılımın olduğu yarışmada, THY Büyük Ödülü'nü Çinli Fei Xie alırken, ikincilik ödülüne Mustafa Kurtbaş, üçüncülük ödülüne ise Thi Ha Maung layık görüldü.