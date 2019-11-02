Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu başladı

BUGÜN NELER OLDU

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından düzenlenen "Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu" üniversitenin Başakşehir yerleşkesinde başladı. İslam dünyasında hadis literatürünün en çok kabul gören ve referans alınan kitabı "Sahih-i Buhari", 1-3 Kasım'da düzenlenecek sempozyumda birçok boyutuyla ele alınıyor. İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, hadisleri toplamak ve aktarmak için ömrünü adayan İmam Buhari'nin önemine dikkati çekerek, "İmam Buhari'ye gösterilen değer Hazreti Peygamber'e gösterilen değerdir. Hazreti Peygamber'e gösterilen değer, onun sünnet-i seniyyesine ve hadisine gösterilen değerdir." dedi.