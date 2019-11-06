1500 yıllık saunalı hamam

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İzmir Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarında ihtişamlı bir yaşamın izlerini taşıyan yeni bir bina kompleksi keşfedildi. 1500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen küçük hamam kompleksinde sauna benzeri bir oda bulundu. Yaklaşık 400 metrekarelik alana inşa edilen binada özel kullanıma hizmet eden ve "Balneum" olarak adlandırılan küçük hamamın içinde ılık ve sıcak odalar bulundu. Yapının içinde ısıtılan, ancak hiçbir su bağlantısı olmaması sebebiyle ıslak mekân olarak değerlendirilmeyen bir başka oda bulunuyor. Bu odanın günümüzdeki saunalar ile karşılaştırılabilecek bir terleme odası olduğu düşünülüyor. Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 1990 yılından beri Sabancı Vakfı'nın Destekleriyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı'nda yürütülüyor.