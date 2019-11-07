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’ün Zeugması’na özel koruma

’ün Zeugması’ olarak tabir edilen Karabük’teki Hadrianapolis Antik Kenti’ndeki tarihi hamamın korunması için Valilik harekete geçti. Hamama üst örtü yapılacak

ZEYNEL YAMAN Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 7.11.2019
Karabük’ün Zeugması’na özel koruma
Roma döneminin en önemli eserlerinden olan ve 'Karadeniz Zeugması' olarak tabir edilen Karabük'teki Hadrianapolis Antik Kenti'ndeki tarihi hamamın korunması için çalışmalar hızlandırılıyor. 2003'te yılında başlayan kurtarma kazılarının genişletilerek sürdürülmesi kararlaştırılırken, tarihi hamamın üst örtüsü Karabük İl Özel İdaresi tarafından yaptırılacak. Roma döneminde Milattan Önce 1. yüzyılda kurulan antik kentte, bugüne kadar yapılan çalışmalarda, çok sayıda mermer sütun, sütun başlıkları, kiliseler, surlar, su sarnıçları, kaya mezarları, Roma hamamı, gözyaşı şişeleri, tüneller, Roma sikkesi, kemik toka, kemik çuvaldız ve şarap mahzenleri ile zemini mozaik hayvan, kuş gibi resimlerle süslenmiş kilise ortaya çıkarıldı.
Hristiyan inancına göre cennetteki 4 nehrin adlarının yer aldığı kilise mozaikleri, Anadolu'daki Roma arkeolojisinde ilk kez rastlandı. Geçtiğimiz aylarda bölgeye giden Karabük Valiliği heyetinin kararıyla, tarihi hamamın üst örtüsü yaptırılacak. Kardemir AŞ'nin destekleriyle 6 ay içinde yapımı tamamlanacak örtüyle tarihi hamamın dış etkenlerden etkilenerek kaybolmasının önüne geçilecek. Uzun yıllar sel sularıyla sikkelerin çıktığı antik kentte, geçtiğimiz aylada güvenlik kamera sistemi kurularak 24 saat takip başlatılmıştı. Antik kent içindeki kazı çalışmaları önümüzdeki dönemde genişletilerek sürdürülecek.

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Karabük’ün Zeugması’na özel koruma
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