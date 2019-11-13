Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir'deydi...

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir'deki ilk ziyaretini Eskişehir Valiliği'ne yaptı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak verdiği bilgiler çerçevesinde Eskişehir, Kütahya ve Afyon'u kapsayan bir Frig Vadisi Koruma Kurulu oluşturduklarını; burada turizme hizmet edecek bir gezi güzergahı ve tur programı oluşturmak, rotaları belirleyip tanıtım faaliyetlerini başlatmak üzerine çalıştıklarını belirtti. Aynı zamanda üç ilden aynı anda başlayıp Yazılıkaya'da bitecek, önce ulusal sonra uluslararası bir bisiklet turu düzenleyeceklerini açıkladı. Bölgedeki kazı çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

Kurul daha sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım tarihinde ülke genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Eskişehir – Sarıcakaya kara yolundaki programa katılarak ellerindeki fidanları toprakla buluşturdular. Kurul, fidan dikiminin ardından Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek; burada Valilik, üniversite rektörleri, il kültür ve eğitim müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nun 40. toplantısını gerçekleştirdi.

Kurulun Anadolu'ya ait kültür sanat birikimiyle alakalı bilgilenme amaçlı bu toplantısı çerçevesinde ilgililerden Eskişehir'in tarihi dokusu, kültür sanat etkinlikleri, müzeleri hakkında bilgi alındı. Şehrin bu anlamdaki potansiyeli ve ihtiyaçları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bölgenin lületaşı, Dağküplü dokuması, Çukurhisar beş bacalı kilimi, Savat ustalığı, Alpu gümüş işlemeciliği ve Sivrihisar Cebesi gibi değerlerinin yaşatılması ve tanıtımının yapılması üzerinde duruldu.

Üniversite kenti olan Eskişehir'deki üniversitelerin tasarım bölümünde okuyan öğrencilere yapılacak, gelenekselin modern yorumu olan tasarımların, Eskişehir'de bulunan çok önemli el sanatları ustalarına uygulatılarak, şehrin kültürel dokusundaki objelerden turistik hediyelik eşya üretilmesinin çok önemli olduğu ve bu konuda çalışmaların yapıldığı görüşüldü. Yine Eskişehir'in tarihinden Yunus Emre ve benzer değerler üzerine, Devlet Tiyatrosu ve Devlet Opera Balesi'nde sahnelenecek eserler verilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Yunus Emre'nin kentte daha çok tanınması gerektiği konusunda tüm taraflarca görüş bildirildi ve müzakereler yapıldı.

Kurul toplantı sonrasında Odunpazarı Modern Sanatlar Müzesini ziyaret etti. Hem temel atma töreni hem de açılışı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmış olan müze, gerek koleksiyonu gerekse mimari yapısı ile Kurul üyelerinin büyük beğenisini kazandı. Daha sonra Balmumu Müzesi, Cam Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı ile Kurşunlu Külliyesi'ni gezerek Eskişehir'deki incelemelerini sonlandırdı. Kurul Başkanı İskender Pala ziyaretin çok olumlu geçtiğini, hem Kurul hem de Eskişehir Valiliği'nin görüşülen konular üzerindeki işbirliğinin sürdürülmesi için metabık kalındığını, Anadolu'daki kültür sanat aktörleri, kurumları ve etkinliklerinin yerelden başlayarak ülkesel ve küresel anlamda tanıtım, bilinirlik ve farkındalık yaratılması için çaba sarfedeceklerini bildirdi.