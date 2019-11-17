‘Bağlılık Aslı’ ile Oscar heyecanı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen "2. Hollywood Türk Filmleri Festivali"nin kapanış töreninde, 92. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filmi gösterildi. ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Linwood Dunn Theater'da kırmızı halı seremonisiyle başlayan galaya, ABD ve Türkiye'deki sinema sektöründen isimler katıldı. Kapanış törenine katılan yönetmen Semih Kaplanoğlu, organizasyonda emeği geçen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Oğuz ve Barbaros Tapan'a teşekkür ederek, "Los Angeles'a dördüncü gelişim. Oscar için ikinci gelişimiz. Daha önce 'Bal' filmiyle buradaydık. Her gelişimde daha ilginç ve farklı bir yönünü görüyorum. Bu sefer biraz daha deneyimliyiz" dedi. Film gösterimi sonrası Türk müziğinden eserlerin yer aldığı mini bir müzik dinletisi de sunuldu.