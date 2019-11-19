Bir Yıldız’ın yası

BUGÜN NELER OLDU

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Yıldız Kenter'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim 'Yıldızımız Kaydı' başlığı altında duygu dolu mesajlar yayınladı. Usta sanatçı için bugün saat 10.00'da Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Yıldız Kenter, Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verilecek.Dünyanın en şanslı çocuklarıydık. Senin azarlarını işitip, başımızı okşayıp 'aferin'lerinle heyecanlanırken... Hocaların hocası; Allah bize de senin yolculuğunu nasip etsin. Nurlar içinde yat nazlı ama inatçı Cumhuriyetimizin kadını.Yıldız Kenter canım hocam, ustam, Türk tiyatrosuna ve bizlere verdiğin emek için binlerce teşekkür... Adın gibi yıldızlar içinde uyu... Sonsuz saygı, sevgiyle.Bundan sonra kocaman bir gururla devam edeceğiz. Kenter tiyatrolu olmak, 'Kentervatuvar'da okumak ve Yıldız'ın 'Canikosu' olmakla şereflendirilmiş bir ömrümüz olacak. Hocam iyi ki vardın, iyi ki varsın... Allah seni başımızdan eksik etmeyecek.Türk tiyatrosunun iki efsane kardeşi buluştular. Mekanınız cennet olsun...