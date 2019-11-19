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Çatalhöyük modası

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
Çatalhöyük modası
İngiliz Daily Mail gazetesi, Konya Çatalhöyük'te bulunan insan dişinden yapılmış takıları haberine taşıdı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ün tarihi önemine yer verilen haberde, son arkeolojik çalışmalarda bulunan ortasından delinmiş insan dişlerinin fotoğrafları paylaşıldı. Uzmanlar tarafından takı olarak kullanıldığı belirtilen dişlerin orta yaşlarında ölen insanlardan alındığı ve ipe dizilerek kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca dişlerin yaklaşık olarak MÖ 6.500 yıllarına ait olduğu ve çok iyi korunmuş durumda olduğu aktarıldı.
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Çatalhöyük modası
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