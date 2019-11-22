British Museum’da çalıntı eserler sergisi

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan British Museum'da beş bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nden çalınan eserlerin de içinde yer aldığı özel bir sergi dün ziyaretçilerle buluştu. "Troy: MİT ve Gerçek" adlı sergide yaklaşık 300 eser yer alıyor. 1868'den itibaren Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann'ın üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserlerin bulundukları ülkelerden toparlanarak bir araya getirildiği sergide, Berlin Müzesi, İngiltere'deki Ashmolean Müzesi ve Danimarka Ulusal Müzesi'nden getirilen eserler arasında, çömlekler, gümüş kaplar, bronz silahlar, heykeller ve lahitler bulunuyor. Ancak Rusya'nın Puşkin Müzesi'nde sergilenen altın Troya Hazineleri'nin orjinalleri yerine sadece iki takının 19. yüzyılda yapılan imitasyonuna yer veriliyor. Aktivistler, serginin sponsoru BP ve müze yöneticilerini protesto etti. Müze yöneticilerini istifaya davet eden çevreciler, üzerinde müzedeki eserlerinde çalıntı olduğu yazan dev pankart açtı.