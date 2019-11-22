Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > British Museum’da çalıntı eserler sergisi

’da çalıntı eserler sergisi

ALPASLAN DÜVEN Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 22.11.2019
British Museum’da çalıntı eserler sergisi
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan British Museum'da beş bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nden çalınan eserlerin de içinde yer aldığı özel bir sergi dün ziyaretçilerle buluştu. "Troy: MİT ve Gerçek" adlı sergide yaklaşık 300 eser yer alıyor. 1868'den itibaren Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann'ın üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserlerin bulundukları ülkelerden toparlanarak bir araya getirildiği sergide, Berlin Müzesi, İngiltere'deki Ashmolean Müzesi ve Danimarka Ulusal Müzesi'nden getirilen eserler arasında, çömlekler, gümüş kaplar, bronz silahlar, heykeller ve lahitler bulunuyor. Ancak Rusya'nın Puşkin Müzesi'nde sergilenen altın Troya Hazineleri'nin orjinalleri yerine sadece iki takının 19. yüzyılda yapılan imitasyonuna yer veriliyor. Aktivistler, serginin sponsoru BP ve müze yöneticilerini protesto etti. Müze yöneticilerini istifaya davet eden çevreciler, üzerinde müzedeki eserlerinde çalıntı olduğu yazan dev pankart açtı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
British Museum’da çalıntı eserler sergisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN