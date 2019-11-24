Askerde mühendisliği bırakmaya karar verdim

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YunusEmre Enstitüsü (YEE) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Roma'da düzenlenen 'Türk Filmleri Haftası' ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmi gösterildi. Etkinliğin Casa del Cinema'daki açılışına, Ceylan'ın yanı sıra YEE Başkanı Prof. Şeref Ateş, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türk ve İtalyan sinemaseverler katıldı. Kırmızı halı geçişi ve kokteylle başlayan etkinlikte son filmi 'Ahlat Ağacı' gösterilen yönetmen Ceylan ile söyleşi yapıldı. Ceylan, mühendislikten sinemaya yaptığı geçişe yönelik bir soru üzerine şöyle konuştu: "Mühendislikten çok büyük kararsızlıklar ve sıkıntılar oldu. Ben sıkıntının insan hayatında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyük kararlar, genellikle büyük sıkıntılar ardından alınabiliyor. Askerlik dönemi benim için öyleydi. Büyük kararsızlıklarım vardı. Mühendis olarak çalışmak istemediğimi biliyordum. Hayatta ne yapmak istediğimi bilmiyordum ve o sırada zorunlu bir şey, beni düşünmek zorunda bırakmayan bir şey yani askerlik çok iyi gelmişti. Ve o dönem çok kitap okudum. Bu büyük kararsızlıklar ve sıkıntılar, büyük bir karar almama neden oldu. Bu karar da sinema oldu. Sinema bana iyi gelir gibi bir duyguya kapıldım, biraz da okuduğum kitapların etkisiyle." Ahlat Ağacı filmindeki karakterlerin kendi hayatından yakın birine dayanıp dayanmadığı sorusu yöneltilen Ceylan, "Gerçek kişilere dayanıyor. Tanıdığım insanların hayatından esinlendiğim bir şey" yanıtını verdi.Nuri Bilge Ceylan'a 2008'DE Cannes Film Festivali'nde Üç Maymun filmiyle "En iyi yönetmen" ödülünü alırken, "Benim yalnız ama güzel ülkeme adıyorum" sözü de hatırlatıldı. Ceylan, şu yanıtı verdi: "Ben bütün hayatım boyunca kendimi yalnız hissettim. Bu Türk olmakla, orada yaşamakla ilgili bir şey değil. Benim ruhum öyle. Her zaman yabancı hissediyorum kendimi. Aklı başında her insanın da öyle hissetmesi gerekir gibi geliyor."