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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile saat 18.30'da 'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.

AA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 25.11.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'dan hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı
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