Efsane müzikal Fame ilk defa Türkiye’de…

Michael Gore imzalı şarkısı Fame'le hafızalara bir daha çıkmamak üzere kazınan müzikal, 1980 yapımı filmiyle New York Performans Sanatları Okulu öğrencilerinin hikayesini bizlerle buluşturmuştu. Bu sansasyonel film, dansın özgür ruhunu aşk, romantizm, hırs ve ihtirasla örülü hikayesini ekranataşımıştı. Vizyona girdiği dönemde altı dalda Akademi Ödülleri'ne, dört dalda ise Altın Küre Ödülleri'ne aday olan yapım, En İyi Orijinal Şarkı ve En İyi Film Müziği dalında Akademi Ödülü'nü, En İyi Orijinal Şarkı dalında ise Altın Küre Ödülü'nü kazandı.

Fame'in beyaz perdede nesillere ilham veren hikayesi, bir dönem TRT'nin de yayınladığı 6 sezonluk dizisiyle televizyon dünyasına damgasını vurdu. Film; İsveç, Polonya, Çin, Fransa, İngiltere, ABD, Avustralya, İrlanda, Güney Kore, Brezilya ve Kanada başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında izleyicilerle buluşurken, Broadway ve West End'de bilet satış rekorları kıran müzikaliyle ise sahneye taşındı.

Yönetmenliğini ve koreografisini Nick Winston'ın üstlendiği Fame efsanesinin müzikali, Keith Jack ve Jorgie Potter'a ek olarak hepsi birbirinden yetenekli isimlerden oluşan bir ekibi bir araya getiriyor: Hayley Johnston, Stephanie Rojas, Molly McGuire, Jamal Crawford, Albey Brooks, Louisa Beadel, Simon Anthony, Alexander Zane, Katie Warsop, Tom Mussell, Morgan Jackson, Ryan Kayode, Duncan Smith, Serina Matthews ve Daisy Edwards.