Coşkulu karşılama

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Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu seçilen Haluk Bilginer, Türkiye'ye gelişinde İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.THY'nin TK4 sefer sayılı uçağıyla dün 06.30'da dizinin yönetmeni Onur Saylak, senaryo yazarı Hakan Günday ve Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay ile birlikte New York'tan Türkiye'ye gelen Bilginer, İstanbul Havalimanı'nda 'İGA PASS' görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Havalimanı çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği Bilginer'i zaman zaman alkışlayan yolcular "Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Kendisini bekleyen gazetecilere de teşekkür eden Bilginer "O ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir mutluluk vesilesi ama beni asıl mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum" diye konuştu.