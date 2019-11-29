Beyoğlu’nda Ukrayna sinema günleri başladı

Türkiye-Ukrayna ilişkileri tarihinde ilk defa düzenlenen Ukrayna Sinema Günleri Beyoğlu'nda başladı. Beyoğlu Belediyesi ile Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğinde Cinemo Grand Pera sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Yoğun ilgi gören etkinliğin açılışında Türk Yönetmen Muhsin Ertuğrul'un çektiği ve Ukrayna için büyük öneme sahip olan "Tamilla" filmi izleyiciyle buluştu.

BEYOĞLU İSTANBUL'UN GÖZBEBEĞİ BİR İLÇEMİZ

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun kültürün, sanatın ve turizmin merkezi, İstanbul'un gözbebeği bir ilçemiz olduğunu belirterek "Türk sinemasının kalbi, Yeşilçam'ın ana kalbi ve yıllardır hemen yanı başımızdaki sokakta Türk sinemasına hizmet eden Yeşilçam aktörlerin, aktrislerin yaşam ve sanatlarını icra ettiği bir mekan olan bir Beyoğlu sanat merkezindeyiz. Bir yıl kadar bir zaman içerisinde sinema salonları, tiyatro salonları, opera, bale salonlarıyla hizmete girecek olan Atatürk Kültür Merkezi, çok hızlı bir şekilde kültür ve sanatın çekim merkezi olmaya devam edecek" dedi.

SANAT, DUYGU VE DÜŞÜNCENİN EN AHENKLİ İFADE EDİŞ ŞEKLİDİR

Başkan Yıldız, "Başkonsolos ile yaptığımız görüşmede kültür, sanat, turizm ve ticaret anlamında ne yapabileceğimizi konuştuk. İlk adımı Türkiye'de sinemanın kalbi olan Beyoğlu'nda 'Ukrayna Sinema Günleri' olarak başlatmayı uygun gördük. Sanat, duygu ve düşüncenin en ahenkli ifade ediş şeklidir. Duygu ve düşünceleri birbirine yakın olan, aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşan iki ülkenin insanlarıyız. Dolayısıyla ortak duyguyla izlenecek filmlerimiz vardır" ifadelerini kullandı.

HERKESİ FİLM GÖSTERİMLERİMİZİ İZLEMEYE DAVET EDİYORUM

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman ise "Öncelikle bu büyük projenin ikili ilişkilerimiz tarihinde ilk defa gerçekleştirildiğini vurgulamak istiyorum. Herkesi önümüzdeki dört gün içerisinde film gösterimlerimizi izlemeye davet ediyorum. Eminim ki, bütün filmler izleyiciler tarafından beğenilecektir. Çünkü yelpazesi çok zengindir. Beyoğlu belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a ve ekibine etkinliğimize verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

1 Aralık'a kadar devam edecek olan Ukrayna Sinema Günleri'nde, modern uzun ve kısa metrajlı filmler Türk izleyicilerin beğenisine sunulacak.