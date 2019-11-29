Siirt Kısa Film Festivali son dönemin en çok konuşulan festivali oldu

2.Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali topladığı 432 filmle de adından çokça söz ettirdi. Sadece Türkiye'den yoğun bir talebin yaşanmadığı festivalin bir diğer öne çıkan tarafı da Avrupa'dan, Türki Cumhuriyetlerden katılımcıların yarışmasıydı.

Festival Direktörü Mahmut Baldemir bu başarının sırrını şöyle değerlendirdi:

"Bu tür organizasyonlara sadece destek alıp üstün körü yapılacak işler değil. Bu iş için de ayrı bir tecrübe ve uyumlu bir ekibinizin olması şart. Kültür Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğüne, Siirt Valiliği ve Siirt Üniversitesi'ne teşekkür etmem gerekli tabii ama burada Festival ekibimizin hem tecrübeli hem de işlerini titizlikle yapması en önemli faktör. Böylesine zor bir süreci yönetmek ve bu kadar ismi Siirt'e getirtmek ve uyumlu bir ekip kurmak gerçekten kolay değil. Burada Baran Mayda'ya da ayrı bir parantez açmam gerekli. Kendisi organizasyon konusunda Türkiye'de bu işi iyi yapabilen nadir isimlerden biri. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve AK Parti Genel Başkan danışmanı Prof. Yasin Aktay'a da ayrı ayrı teşekkür etmem gerekli.

2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin bu kadar çok konuşulması ve herkes tarafından takdirle karşılanması bizleri çok daha büyük işler yapmaya teşvik ediyor. Bundan sonra da herkesin gıpta ile bakacağı işlere imza atmak için kolları sıvamış durumdayız."