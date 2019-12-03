Altın Çınar’ın da gözdesi ‘Omar Ve Biz’

BUGÜN NELER OLDU

7. Kayseri Film Festivali düzenlenen törenle sona erdi. Festivalde 'En İyi Film Altın Çınar Heykeli'nin sahibi, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır'ın yönettiği 'Omar Ve Biz' filminin oldu. Filmin yönetmenleri de En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu. Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Ödülü'nü "Taş" filmiyle Alican Yücesoy, Ulusal Belgesel En İyi Film Ödülü'nü ise "Bir Rüya Gördüm" ile Burcu Esenç ve Cantekin Cantez aldı. Ulusal uzun metraj film kategorisinde, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Küçük Şeyler"deki performansıyla Alican Yücesoy, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü de Saf filmindeki rolüyle Saadet Işıl Aksoy kazandı. Yarışmadaki 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü 'Peri' filmindeki performansıyla Özay Fecht'in olurken, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ise 'Dilsiz' filmindeki rolüyle Emin Gürsoy'un oldu.