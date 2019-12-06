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ve Nesimi Madrid’de anıldı

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Aşık Veysel ve Nesimi Madrid’de anıldı
Türk dünyasının iki büyük ozanı Aşık Veysel ve Azerbaycanlı divan şairi İmadeddin Nesimi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki etkinlikte anıldı. Dünya kültürünün iki önemli isminin hayat felsefeleri ve sanata katkılarının anlatıldığı gecede, sanatçı Kamber Nar ve Ramin Karaev, Aşık Veysel ve Nesimi'nin eserlerini icra etti. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Nesimi'nin 650, Aşık Veysel'in ise 125'inci doğum yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu iki ölümsüz şair, Azerbaycan ve Türkiye halklarını ortak kültürel değerlerde birleştirdi" dedi.
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Aşık Veysel ve Nesimi Madrid’de anıldı
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