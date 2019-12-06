Aşık Veysel ve Nesimi Madrid’de anıldı

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Türk dünyasının iki büyük ozanı Aşık Veysel ve Azerbaycanlı divan şairi İmadeddin Nesimi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki etkinlikte anıldı. Dünya kültürünün iki önemli isminin hayat felsefeleri ve sanata katkılarının anlatıldığı gecede, sanatçı Kamber Nar ve Ramin Karaev, Aşık Veysel ve Nesimi'nin eserlerini icra etti. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Nesimi'nin 650, Aşık Veysel'in ise 125'inci doğum yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu iki ölümsüz şair, Azerbaycan ve Türkiye halklarını ortak kültürel değerlerde birleştirdi" dedi.