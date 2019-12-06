Mekke Kadısının türbesi kurtarılacak

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Mekke Kadısı Benlizade Ahmet Reşit Efendi'nin İstanbul Fatih'teki 250 yıllık türbe ve külliyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce kurtarılıyor. Vakıf olarak hizmet veren tarihi bina, 1960'lı yıllardan beri atıl vaziyette bekliyordu. İç ve dış duvarları tamamen tahrip edilen eser için ihaleye çıkılacak. Restorasyon da 650 gün içinde tamamlanacak. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mekke Kadısı ve Anadolu Kazaskerliği görevlerinde bulunan Benlizade Ahmet Reşit Efendi, binayı 1777'de sebil ve darulkurra merkezi olarak yaptırmıştı. Kendisi ve ailesinin vefatının ardından da türbeye dönüştürülen tarihi eser, uzun yıllar vakıf olarak hizmet vermişti.