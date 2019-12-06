Türk okçuluğu artık UNESCO korumasında

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Birleşmiş Milletler Bilim Kültür ve Eğitim Teşkilatı (UNESCO) son yılların popüler sporlarından biri olan geleneksel Türk okçuluğunu koruma altına almaya hazırlanıyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Komitesi, 9-14 Aralık tarihlerinde Kolombiya'nın Bogota kentinde toplanacak.Bu toplantıda, Türkiye'nin önerisi üzerine geleneksel Türk okçuluğunun, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine alınması yolunda karar verilecek. Bu toplantıya geleneksel Türk okçuluğunun dışında üye ülkelerden toplam 40 dosya sunuldu. Türkiye'nin tek başına ve diğer ülkelerle ortak sunduğu UNESCO Somut Olmayan Temsili Listesi'nde başka Türk gelenekleri de yer alıyor. Yıllara meydan okuyan o gelenekler şunlar: Meddahlık Geleneği, Mevlevi Sema Törenleri, Aşıklık Geleneği, Karagöz, Nevruz Geleneksel Sohbet Toplantıları Yaren, Barana, Sıra Geceleri, Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Geleneksel Tören Keşkeği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi ve Geleneği, Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı, İnce Ekmek Lavaş, Yufka, Geleneksel Çini Sanatı Bahar Bayramı Hıdırellez, Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği.