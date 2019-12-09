Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone'un Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'nın birincisi Baran Sertkaya, ilk single çalışması Hiç Kalma ile dinleyicisiyle buluştu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 bin 800'ü aşkın kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Baran Sertkaya, yarışma boyunca Simge, Buray ve Tarık Sezer'den koçluk alma fırsatı yakaladı.

24 yaşındaki şarkıcı, yarışma sonrası yoğun bir prodüksiyon sürecine girerek Hiç Kalma isimli bir şarkı hazırladı.Hiç Kalma, GNL etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Kayıtları Vodafone FreeZone Stüdyo, Ozinga Production ve Ozan Doğulu Production stüdyolarında tamamlanan Hiç Kalma'nın sözleri ve bestesi Öze Bade Derinöz'e ait.Aranjörlüğünü Çağrı Telkıvıran'ın üstlendiği şarkıda, gitarda Doğukan Aydın, yaylılarda İstanbul Strings, back vokalde Çağrı Telkıvıran, vokal kayıtlarında Utku Ünsal ve Aliş Kaygusuz, mix ve masteringte Özgür Yurtoğlu, Baran Sertkaya'ya destek oldu.

Baran Sertkaya ise şunları kaydetti:

"Benim için eşsiz bir deneyim oldu. Yarışmada Buray, Simge ve Tarık Sezer'le çalışmak büyük şanstı. Güzel bir single hazırladık. Çok saygı duyduğum müzisyenler şarkımıza destek oldu. Dinleyicilerimizin beğeneceğini umuyoruz. Heyecanlıyım. Vodafone FreeZone ailesine ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim."