Geleceğin Dali’si sanatseverlerle buluştu

Haziran 2004 yılında dünyaya gelen Zeynep İdil Özmen altı yıldır resim çalışmalarına devam ediyor. İlk ve ortaöğrenimini Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı okullarında tamamlayan genç ressam, 2018 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşerek Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümüne kaydını yaptırdı. Yaptığı özgün çalışmaları ile dikkat çeken Zeynep, okulun ilk yılında Sanat Kurulu tarafından alınan bir kararla kişisel bir sergi açılması uygun görüldü.

İLK KİŞİSEL RESİM SERGİSİNİ 13 YAŞINDA AÇTI

İlk kişisel sergisini Nisan 2017'de Ankara'da, ikinci kişisel sergisini Nisan 2018'de yine Ankara'da açan yetenekli ressam üçüncü kişisel resim sergisini ise 3 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da Şişli'de bulunan Pera Art Galeride gerçekleştirdi.

GELECEĞİN DALİ'Sİ

Resimlerinde kendisine ait özgün bir tasarımı ve yaratıcılığı olan Zeynep İdil Özmen, renkler ve desenlerin anlatımında başarılı performans göstermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Lise öğrencisi Özmen, gelecekte iyi bir resim sanatçısı olma yolunda çalışmalarına yoğun bir şeklide devam edeceğini ifade etti.

SON SERGİ DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞAN

Dördüncü kişisel sergisini ise Şişli Belediyesi Sanat Galerisi'nde 16 Ekim-30 Kasım 2019 tarihleri arasında açan Zeynep, serginin temasını özel olarak seçtiğini ve çocukların seslerinin duyulması için tüm dünyaya bir haykırışla rengârenk fırça darbeleri ile mesaj niteliği taşıyacağını belirtti.