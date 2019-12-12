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’in şahsi eşyaları görücüye çıktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 12.12.2019
II. Abdülhamid’in şahsi eşyaları görücüye çıktı
İstanbul Beşiktaş'taki Saray Koleksiyonları Müzesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nca düzenlenen sergide Sultan II. Abdühamid'e ait eşyalar sergilendi. Sultan'ın, üzerinde Osmanlı arması bulunan tören kılıcı, altın tel örmeli sedef saplı kamçı, marangozluk ve traş takımları, tespihleri, altın mührü ilk kez görücüye çıktı. Saray Koleksiyonları Müzesi Yöneticisi Güller Karahüseyinoğlu, eserlerin 31 Mart Vakası'nda gerçekleştirilen "Yıldız Yağması"ndan kurtarılan eşyalar arasında olması açısından ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Karahüseyinoğlu, "Müzemizde yeni sergilemeye başladığımız kılıç Sultan Abdülhamid'in tören kılıcı olması bakımından ayrı bir önem arz ediyor" dedi.
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II. Abdülhamid’in şahsi eşyaları görücüye çıktı
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