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Özel Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. 2019 yılında " Derneği" ile " - OMM" ödüle layık görüldü

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Antakya Medeniyetler Korosu ve Odunpazarı Modern Müze’sine özel ödül
Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. 2019 yılında "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" ile "Odunpazarı Modern Müze - OMM" ödüle layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz başkanlığındaki seçici kurulda bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala gibi isimler yer aldı.
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