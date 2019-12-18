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nasıl yazılır? birleşik mi ayrı mı?

Günümüzde en çok merak edilen konulardan bir tanesi yazım yanlışlarıdır. Bunları en aza indirmek için kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek ya da konu ile ilgili araştırma yapmak gerekmektedir. Bazı kelimeler bitişi bazıları ise ayrı yazılır. Örneğin; “” kelimesinin nasıl yazıldığı merak edilmektedir. ? mi ayrı mı? İşte; ’ya göre herhangi kelimesinin yazılışı!

Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:26
Herhangi nasıl yazılır? Herhangi doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı? TDK

Bazı kelimelerin yazılışları merak edilmektedir. Sık sık konu ile ilgili araştırma yapanlar merak ettikleri kelimelerin nasıl yazıldığını, doğru yazılımını merak ediyorlar. Birçok kelimenin yazılışı tam olarak bilinmemekte ve araştırılmaktadır. Örneğin; "herhangi" kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre; herhangi kelimesi nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı!

HERHANGİ BİR NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'herhangi bir' olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Herhangi bir hafta toplanarak özlem gidermek istiyoruz.

Herhangi bir takım gol atarsa maç uzatmaya gitmeyecek.

Bugün herhangi bir işim yok.

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Herhangi nasıl yazılır? Herhangi doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı? TDK
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