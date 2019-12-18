Pek çok nasıl yazılır? Pek çok yazılışı birleşik mi, ayrı mı? TDK

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ve okunuşuyla alakalı birçok hata yapılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. Bunlardan en sık karşımıza çıkan ise pek çok kelimesinin yazılışıdır. Peki pek çok birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK'ye göre her an kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "pek çok" şeklinde ayrı yazılır.

ÖRNEKLER

Pek çok kez başarı belgesi aldım.

Benim bu girişimde bulunmamın pek çok nedeni var.

Giderken beraberinde pek çok eşya götürdü.