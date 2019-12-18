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’ye veda

Türkiye'nin ilk kadın bilim tarihçisi Prof. Dr. ün son yolculuğuna uğurlandı. Tekeli için mezun olduğu Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nde bir tören düzenlendi

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Sevim Tekeli’ye veda
Türkiye'nin ilk kadın bilim tarihçisi Prof. Dr. Sevim Tekeli (95) yaşamını yitirdi. Osmanlı astronomisi, Taküyiddin, El-Cezeri, El-Harezmi ve Piri Reis çalışmalarıyla bilinen Tekeli dün son yolculuğuna uğurlandı. Tekeli için mezun olduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nde bir tören düzenlendi. Tekeli'nin cenazesi, Karşıyaka Camisi'nde dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. İzmir'de 22 Aralık 1924'te dünyaya gelen Tekeli, özellikle astronomi tarihi ve Türk astronot Takiyüddin Raşit ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

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Sevim Tekeli’ye veda
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