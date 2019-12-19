Haftasonu nasıl yazılır? Hafta sonu yazılışı bitişik mi ayrı mı? TDK

Bazı kelimelerin yazılışları merak edilmektedir. Sık sık konu ile ilgili araştırma yapanlar merak ettikleri kelimelerin nasıl yazıldığını, doğru yazılımını merak ediyorlar. Birçok kelimenin yazılışı tam olarak bilinmemekte ve araştırılmaktadır. Örneğin; "haftasonu" kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre; hoş bulduk kelimesi nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı!

HAFTASONU NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Bitişik ya da ayrı yazılan kelimelerin bazıları karıştırılmaktadır. Bu neden kişiler kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek amacıyla araştırma yapmaktadırlar. İstemeden de olsa yazım yanlışı olabileceğinden kelimenin doğru yazılışı bu durumda önemlidir.

HAFTA SONU NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''hafta sonu" ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

HAFTA SONU BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Hafta sonu kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış kullanımları şöyle;

Hafta sonu arkadaşlarım ile birlikte tarihi müzeleri ziyaret etmeye gideceğiz. (DOĞRU)

Bu haftasonu veli toplantısına annem ya da babam katılamayacakmış. (YANLIŞ)

Hafta sonu maç izlemek için İzmir'e gideceğiz. (DOĞRU)

Her hafta sonu tatilini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. (DOĞRU)