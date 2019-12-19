Herhangi nasıl yazılır? Herhangi doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı? TDK

Bazı kelimelerin yazılışları merak edilmektedir. Sık sık konu ile ilgili araştırma yapanlar merak ettikleri kelimelerin nasıl yazıldığını, doğru yazılımını merak ediyorlar. Birçok kelimenin yazılışı tam olarak bilinmemekte ve araştırılmaktadır. Örneğin; "herhangi" kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre; herhangi kelimesi nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı!

HERHANGİ BİR NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'herhangi' bitişik olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Herhangi bir hafta toplanarak özlem gidermek istiyoruz. (DOĞRU)

Her hangi bir hafta toplanarak özlem gidermek istiyoruz. (YANLIŞ)

Herhangi bir takım gol atarsa maç uzatmaya gitmeyecek. (DOĞRU)

Her hangi bir takım gol atarsa maç uzatmaya gitmeyecek. (YANLIŞ)

Bugün herhangi bir işim yok. (DOĞRU)

Bugün her hangi bir işim yok. (YANLIŞ)

Herhangi bir şey var mı? (DOĞRU)

Her hangi bir şey var mı? (YANLIŞ)

Herhangi bir şey görüyor musun? (DOĞRU)

Her hangi bir şey görüyor musun? (YANLIŞ)

Herhangi bir ihtiyacı yok. (DOĞRU)

Her hangi bir ihtiyacı yok. (YANLIŞ)

O değil herhangi biri de olabilir. (DOĞRU)

O değil her hangi biri de olabilir. (YANLIŞ)

Orada olanlardan herhangi biri sorumlu olabilir. (DOĞRU)

Orada olanlardan her hangi biri sorumlu olabilir. (YANLIŞ)