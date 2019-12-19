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Türkçe’de en çok kullandığımız kelimelerden biri de ‘herkes’ oluyor. Yazılış ve söyleyiş biçimleri bakımından farklılık gösterdiği için herkes kelimesinin yanlış yazılma ihtimali fazladır. Bundan dolayı kararsız durumda kalan bireyler ile aklındaki soru işaretlerini kaldırmak istiyor. Peki, TDK’ye göre ? ? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayı sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 19.12.2019 16:18
Herkes nasıl yazılır? Herkes mi herkez mi? TDK

Günlük hayatta en çok kullandığımız kelimeler arasında 'herkes' yer alıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Yazımı konusunda kararsız kaldığınız kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. 'Herkes nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı herkes mi herkez mi? İşte tüm ayrıntılar!

HERKES NASIL YAZILIR? HERKES Mİ HERKEZ Mİ?

Türk Dil Kurumu'na göre 'herkes' kelimesi herkes olarak yazılır. Herkez yazımı yanlıştır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

Herkez (Yanlış kullanım)

Herkes (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

Okula geri döndüğüne herkes çok sevindi (Doğru)

Herkez okula gidiyordu. (Yanlış)

İşini yapan herkes çok mutluydu. (Doğru)

Karnını doyuran herkez işine döndü. (Yanlış)

Düğüne giden herkes zil takıp oynadı. (Doğru)

Çiçekleri herkez koparmaya başladı. (Yanlış)

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Herkes nasıl yazılır? Herkes mi herkez mi? TDK
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