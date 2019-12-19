Hoş bulduk nasıl yazılır? Hoşbulduk yazılışı bitişik mi ayrı mı? TDK

Bazı kelimelerin yazılışları merak edilmektedir. Sık sık konu ile ilgili araştırma yapanlar merak ettikleri kelimelerin nasıl yazıldığını, doğru yazılımını merak ediyorlar. Birçok kelimenin yazılışı tam olarak bilinmemekte ve araştırılmaktadır. Örneğin; "hoşbulduk" kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre; hoş bulduk kelimesi nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı!

HOŞBULDUK NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Bitişik ya da ayrı yazılan kelimelerin bazıları karıştırılmaktadır. Bu neden kişiler kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek amacıyla araştırma yapmaktadırlar. İstemeden de olsa yazım yanlışı olabileceğinden kelimenin doğru yazılışı bu durumda önemlidir.

HOŞ BULDUK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''hoş bulduk'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

HOŞBULDUK BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Hoş bulduk kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış kullanımları şöyle;

Hoş bulduk. Sizleri çok özledim. (DOĞRU)

Hoşbulduk. Sizleri çok özledim. (YANLIŞ)

Cümleten hoş bulduk. (DOĞRU)

Cümleten hoşbulduk. (YANLIŞ)

Hoş bulduk evladım. (DOĞRU)

Hoşbulduk evladım. (YANLIŞ)