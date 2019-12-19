Hoş geldin nasıl yazılır? Hoşgeldin yazılışı bitişik mi ayrı mı? TDK

Bazı kelimelerin yazılışları merak edilmektedir. Sık sık konu ile ilgili araştırma yapanlar merak ettikleri kelimelerin nasıl yazıldığını, doğru yazılımını merak ediyorlar. Birçok kelimenin yazılışı tam olarak bilinmemekte ve araştırılmaktadır. Örneğin; "hoşgeldin" kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre; hoş geldin kelimesi nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı!

HOŞGELDİN NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Bitişik ya da ayrı yazılan kelimelerin bazıları karıştırılmaktadır. Bu neden kişiler kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek amacıyla araştırma yapmaktadırlar. İstemeden de olsa yazım yanlışı olabileceğinden kelimenin doğru yazılışı bu durumda önemlidir.

TDK ile en çok sorgulanan sözcüklerin başında yer alır. Gelen kişiye söylenen selamlama anlamına gelir. Genellikle 'hoşgeldin' olarak yazılır ancak ayrık olarak yazılması gerekmektedir.

HOŞGELDİN BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Hoş geldin kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış kullanımları şöyle;

İstanbul'a hoş geldiniz. En kısa sürede görüşmek isterim. (DOĞRU)

Ankara'da ziyaretimize gelen misafirlerimize hoşgeldin karşılaması yaptık. (YANLIŞ)

Evimize hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. (DOĞRU)

Okula yeni gelen öğrenciler için hoş geldin karşılaması yaptık. (DOĞRU)

Bu akşam hoş geldin ziyareti eşliğinde sevdiklerimizle buluştuk. (DOĞRU)

Hoşgeldin diyerek içeri buyur etti bizi. (YANLIŞ)

Hoş geldin diyerek içeri buyur etti bizi. (DOĞRU)

Bir hoş geldin sözünü bile çok gördün bize! (DOĞRU)

Bir hoşgeldin sözünü bile çok gördün bize! (YANLIŞ)

Evet sevgili seyirciler, programımıza hoş geldiniz. (DOĞRU)

Evet sevgili seyirciler, programımıza hoşgeldiniz. (YANLIŞ)