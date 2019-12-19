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nasıl yazılır? ile Pek çok yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

Günlük hayatta en sık kullandığımız kelimesinin yazılışı merak ediliyor. Hem yazılışı hem de okunuşuyla birbirinden farklı kelimeler karşımıza çıkıyor. Alışılagelmişin dışında kullanılan kelimelerin okunuşunu bazen de yazılışı farklı olabiliyor. Konuşma dilinde söylenen ve yazı dilinde farklı olan kelimeler ’nın resmi sitesinde doğru ve yanlış yazımıyla yer alıyor. 'na göre pek çok kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı haberimizde yer alıyor. Peki pek çok nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:22
Pek çok nasıl yazılır? TDK ile Pek çok yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ve okunuşuyla alakalı birçok hata yapılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. Bunlardan en sık karşımıza çıkan ise pek çok kelimesinin yazılışıdır. Peki pek çok birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK'ye göre her an kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "pek çok" şeklinde ayrı yazılır.

ÖRNEKLER

Okulda pekçok kişiyi sevmezdi (Yanlış)

Haberlerin pek çoğu okunmuyordu (Doğru)

Pekçok kez başarı belgesi aldım. (Yanlış)

Benim bu girişimde bulunmamın pek çok nedeni var. (Doğru)

Giderken beraberinde pek çok eşya götürdü. (Doğru)

Pek çok yerde çalıştım (Doğru)

Pek çok kişiye yardım ettim (Doğru)

Pekçok kez başarı belgesi aldım (Yanlış)

Pek çok oyun oynadım (Doğru)

Hayatım boyunca pekçok insan tanıdım(Yanlış)

Yemeklerin pekçoğu güzel değildi (Yanlış)

Kıyafetlerinin pekçoğu eskiydi (Yanlış)

Çiçeklerinin pek çoğu kurumuştu (Doğru)

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