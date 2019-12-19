Sürpriz nasıl yazılır? Doğru yazımı süpriz mi sürpriz mi?

En sık yazım yanlışı yaptığımız sözcüklerin başında gelen "sürpriz" doğru yazılışı vatandaşlar tarafından gün içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Böyle zamanlarda ise TDK resmi sitesi üzerinden kelimelerin doğru yazılışlarına bakıyoruz. Gün içerisinde çokça kullandığımız bu sözcüğün doğru yazılışı ve cümle içerisindeki kullanım örneklerini içeren bu haberimizi sizler için hazırladık. Peki, sürpriz nasıl yazılır? Sürpriz mi süpriz mi? İşte Türk Dil Kurumu'na ait doğru yazılışı…

SÜRPRİZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu yani TDK'nın resmi sitesine göre bu kelimenin doğru yazılışı sürprizdir. Yani doğrusu: içerisinde "r" harfinin bulunduğu şeklindedir. Ancak günümüzde bu kelimeyi kullanan vatandaşların büyük bir çoğunluğu bu kelimeyi süpriz olarak hatalı bir biçimde kullanmaktadır.

SÜPRİZ Mİ SÜRPRİZ Mİ?

Sürpriz (doğru yazılışı)

süpriz (yanlış yazılışı)

SÜRPRİZ NE DEMEKTİR?

Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "hiç beklenmediği için insanı şaşırtarak sevindiren ya da insanın üzüntüsüne yol açan olay." Şeklinde tanımlanmaktadır. Yazılışları oldukça karıştırılmakta olan "sürpriz" gibi sözcükler günlük yaşamda en çok tercih edilen sözcükler arasında da yerini almaktadır. Ayrıca bu kelimenin benzer anlamını taşıyan bir diğer sözcük ise "şaşırtı"dır.

SÜRPRİZ KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI VE ÖRNEK CÜMLELER

Arkadaşlarım sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamış.

Hiç beklemediğimiz bir anda geldi, bize sürpriz yaptı.

Sevgilisinin hazırladığı sürprizden pek hoşlanmamış.

Sürpriz bir parti ile üniversite mezuniyetini kutladık.