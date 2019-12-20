Bugün nasıl yazılır? TDK’ye göre bugün ayrı mı birleşik mi yazılır? Bugün mü bu gün mü, doğru yazılışı hangisi?

Türk Dil Kurumu resmi sitesi gün içerisinde pek çok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bunların başlıca nedeni ise yazım yanlışları oluyor. Bu noktada, herkes gündelik hayat da kullandığı kelimeleri kağıda veya mesaja dökerken hata yapabiliyor. En çok tereddütte düşüren kelimelerden bir tanesi de 'bugün' olarak karşımıza çıkıyor. Peki, TDK'ya göre bugün ayrı mı birleşik mi yazılıyor? Sabah.com.tr olarak 'bugün nasıl yazılır' sorusunun yanıtını sizler için hazırladık…

BUGÜN NASIL YAZILIR? TDK'YE GÖRE BUGÜN AYRI MI BİRLEŞİK Mİ?

Yazım yanlışları konusunda en doğru bilgi kaynağı tabi ki TDK'dır. Gündelik hayatta sıklıkla yazım yanlışı yaptığımız kelimelerin doğrusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kelimeler arasında öne çıkanlardan bir tanesi de 'Bugün nasıl yazılır' kelimesi oluyor. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

BUGÜN NASIL YAZILIR?

Bugün yazımı en çok karıştırılanlar arasındadır. Bu nedenle de doğru yazımı öğrenmek için birçok kişi TDK'nın resmi internet sitesini ziyaret eder. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler bu sözcüğün doğru cümle içerisinde kullanımını örnekler halinde aşağıdan görüntüleyebilir;

Doğrusu: Bugün

Yanlış: Bu gün

Örneklerle anlatmak gerekirse;

Doğru: Bugün hiç keyfim yok

Yanlış: Bu gün neler oldu?

Doğru: Bugün bayram erken kalkın çocuklar!

Yanlış: Bu gün televizyonda ne var?

Doğru: Bugün ne yapacaksın?

Yanlış: Bu gün görüşecek miyiz?