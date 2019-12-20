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? birleşik mi, ayrı mı yazılır? 'ya göre hafta içi doğru yazılışı

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre hafta içi birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre hafta içi kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:53
Hafta içi nasıl yazılır? Haftaiçi birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre hafta içi doğru yazılışı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. Vatandaşlar gün içerisinde bu tür kelimelerin doğru yazımını aratmaktadır. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de hafta içi '' olarak dikkat çekmektedir. Peki, hafta içi nasıl yazılır? TDK'ye göre hafta içi birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HAFTA İÇİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu yani TDK'nın resmi sitesine göre "Haftanın cumartesi ve pazar dışında kalan günleri, hafta arası." Anlamına gelen hafta içi kelimesi ayrı yazılmaktadır. Günümüzde birçok kişinin yazımını karıştırdığı kelimeler arasında yer alan "Hafta içi" kelimesi ile ilgili olarak haftaiçi mi hafta içi mi gibi araştırmalar yapılıyordu.

HAFTA İÇİ BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Ayrı olarak yazılması gereken bu sözcüğün yazımı birçok insan tarafından günlük hayatta çoğu kez karıştırılsa da TDK'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre bu kelime ayrı yazılmaktadır.

Haftaiçi her gün çalışmak bazen çok yorucu geliyor. (YANLIŞ)

Bu hafta içi arkadaşım ile birlikte yurt dışına seyahat edeceğiz. (DOĞRU)

Fenerbahçe – Galatasaray maçı haftaiçi oynanacakmış. (YANLIŞ)

Geçen hafta içi katıldığım toplantıda önemli notlar edindim. (DOĞRU)

HAFTA İÇİ Mİ HAFTAİÇİ Mİ?

haftaiçi (Yanlış kullanım)

hafta içi (Doğru kullanım)

HAFTA İÇİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu yani TDK'nın resmi sitesinde yer alan anlatıma göre hafta içi; "Haftanın cumartesi ve pazar dışında kalan günleri, hafta arası." Şeklinde tanımlanmaktadır.

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