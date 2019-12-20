Ya da nasıl yazılır? Yada birleşik mi ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yada doğru yazılışı

En sık yazım yanlışı yaptığımız sözcüklerin başında gelen "yada" doğru yazılışı vatandaşlar tarafından gün içerisinde araştırılmaya devam ediyor. En çok tereddütte kaldığımız kelimeler ise birleşik veya ayrı yazılan kelimeler oluyor. Böyle zamanlarda ise TDK resmi sitesi üzerinden kelimelerin doğru yazılışlarına bakıyoruz. Peki, yada nasıl yazılır? Yada birleşik mi ayrı mı yazılır? İşte Türk Dil Kurumu'na ait doğru yazılışı…

YA DA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu yani TDK'nın resmi sitesine göre bu kelimenin doğru yazılışı kesinlikle ayrıdır. Yani doğrusu: Ya da şeklindedir. Ancak günümüzde bu kelimeyi kullanan vatandaşların büyük bir çoğunluğu bu kelimeyi birleşik olarak hatalı bir şekilde kullanmaktadır.

YA DA MI YADA MI?

Ya da (doğru yazılışı)

Yada (yanlış yazılışı)

YA DA NE DEMEKTİR?

Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "Seçenek belirtmek anlamına gelen ya da aynı değerde tutulan iki seçeneği veya bir başka seçeneği anlatmak için kullanılan bağlaçtır." Şeklinde tanımlanmaktadır. Yazılışları oldukça karıştırılmakta olan "ya da" gibi sözcükler günlük yaşamda en çok tercih edilen sözcükler arasında yerini alıyor.

YA DA DOĞRU YAZILIŞI VE ÖRNEK CÜMLELER

Tuğçe ya da Birgül okul başkanlığına aday olabilir.

Matematik ya da fen dersinden düşük not alabilirim.

Kedi ya da köpek sahiplenmek istiyorum.

Sen ya da ben, birimiz bu evden gidecek!