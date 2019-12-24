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? birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre hiçbir şey birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? Haberimizde, TDK’ye göre hafta sonu kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımına bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 21:42
Hiçbir şey nasıl yazılır? Hiçbirşey birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. Vatandaşlar gün içerisinde bu tür kelimelerin doğru yazımını aratmaktadır. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de hiçbir şey kelimesi olarak dikkat çekmektedir. Peki, hiçbir şey nasıl yazılır? TDK'ye göre hiçbir şey birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HİÇBİR ŞEY NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hiçbirşey kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Hiçbir şey ayrı yazılır. Doğru yazılışı '' Hiçbir şey '' şeklindedir.

HİÇBİR ŞEY BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Ayrı olarak yazılması gereken bu sözcüğün yazımı birçok insan tarafından günlük hayatta çoğu kez karıştırılsa da TDK'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre bu kelime ayrı yazılmaktadır.

Hiçbirşey onu bu kadar mutlu etmedi. (YANLIŞ)

Ben bu konu hakkında kimseye hiçbir şey söylemedim. (DOĞRU)

Hiçbir şey beni kararımdan geri döndüremez. (DOĞRU)

Hiçbir şey bizim dostluğumuzu bozamaz. (DOĞRU)

Hiçbirşey onu daha çok sevmeme engel değil. (YANLIŞ)

HİÇBİR ŞEY Mİ HİÇBİRŞEY Mİ?

Hiçbirşey (Yanlış kullanım)

Hiçbir şey (Doğru kullanım)

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Hiçbir şey nasıl yazılır? Hiçbirşey birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK
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