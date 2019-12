İstanbul’da tarihi mekanlar yine müzikle buluşuyor

Kübra Şenyaylar tarafından 2013 Kasım ayında hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmaksızın kurulan Ars Nova, müzikal ve sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Her dilden, her din ve her türden eserleri çok sesli ve enstrüman eşliksiz seslendiren koronun koristlerinin meslekleri birbirinden farklı. Lise öğrencisinden, üniversite öğrencisine ve hatta çalışanlarında yer aldığı koro İstanbul'da çalışmalarına devam ediyor. Doktor, avukat, mimar,yaşam koçu vb. farklı meslek dallarına mensup olsalar da, hocaları Kübra Şenyaylar önderliğinde ortaya profesyonel bir iş koymaya çalışıyorlar. Korodaki herkes gönüllülük esasında çalışıyor. Koro yılda en az 10 konser ve 2 festivale katılmakla kalmıyor ve bir de sosyal sorumluluk projesi yapıyor.

"Sevgi Her Şeydir" adındaki proje 2015 yılında, Kübra Şenyaylar'ın Sinop'daki Yatılı bir köy okulunda koro atölyesi çalışmasından sonra ortaya çıktı. Proje kapsamında Ars Nova "Bilet yerine kitap" duyurularıyla geçtiğimiz 4 yıl boyunca konserler verdi. Konserlerin sonunda toplanılan kitaplar köy okullarına gönderilerek kütüphaneler oluşturdu. Son zamanlarda "Sevgi Her Şeydir" projesini duyan köy okulu öğretmenlerinden daha fazla talep gören proje, yalnızca kitap değil, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarına da kucak açmaya çalışıyor.

Aynı zamanda koro, 5 yıldır mekan sponsor olan Pera Güzel Sanatlar işbirliği ile geçen yıl tüm organizasyonunu yine şef Kübra Şenyaylar öncülüğünde üstlendiği 4. Pera Uluslararası Korolar Festivali'ni bu yıl atölyeler ve özel konserlerle beraber 2. sine hazırlıyor. 10 martta eski emek sinemasında sahne alacak.

İstanbul'da bir çok tarihi mekanı yıllar sonra müzikle buluşturan Arsnova son konserini 565 yıldır eğitim veren Fener Rum Lisesi'nde (Kırmızı Mektep) verdi.



