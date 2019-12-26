"Doğanın kalbi" sanatseverlerle buluştu

Ressamın mistik evren, doğa, yaşam ve metafizikten yola çıkarak resmettiği 'Doğanın Kalbi' başlıklı sergi 8 Şubat'a kadar izlenime açık olacak.

Çalışma pratiği olarak mitler, sembolik anlatımlar, insan doğası ve insanın doğa içinde kendini arayışı gibi konular üzerinde şekillenen Kerem Ağralı, Et cor natura / Doğanın Kalbi isimli sergisinde insanoğlunun kendi varlığını doğanın üzerine konumlandırma çabasına gönderme yaparken doğa ve insanın da ayrılmaz bir bütün oluşuna vurgu yapıyor.





Hem Doğu hem Batı kültürüne ait sembolik anlamlarla yüklü kurgusal bir dünyayı izleyiciye sunan sanatçı ölüm ve yaşam gibi birbirine zıt kavramları resmin içine yerleşiriyor. Referans noktası ise evren ve evrene ait olan insanın kendisi. Geçmişi, anı ve geleceği birleştirmeye çalışıp zamanı bir nevi zamanı durduruyor. Herhangi bir yapıtında kullandığı imge, başka bir yapıtta şekil değiştirerek karşımıza çıkabiliyor.





Fantastik, figüratif ve sürreal unsurların birlikteliğini kullanan sanatçı, ağırlıklı olarak siyah ve beyazın hâkim olduğu resimlerine kırmızıyı da ekliyor. Kırmızı sanatçı için adeta yaşamın rengi. olurken; bir arada gözüken figürler, yapılar, melekler, mesneviler, DNA sarmalları, insanın iktidar hırsına göndermeleri olan taht betimlemeleri sanatçının yarattığı kurgusal dünya içerisinde simgesel bir dil olarak karşımıza çıkıyor.





Ağralı'nın resimleri ölüm ve hayat arasında sürekli bir evrim içerisinde yolculuğuna devam eden insanoğlunun, doğadaki yerini bulma ve anlamlandırma çabası üzerinden şekilleniyor.