Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

10 KATEGORİDE KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri Programı, Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Muhammed Yahya Yıldızhan ve Mustafa Hamza Aktoprak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Serdar Tuncer'in sunumuyla gerçekleştirilen program öncesinde ise Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu bir konser verdi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat ve Hasan Turan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

İMAM HATİPLER CAN SUYU

Gecede bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, imam hatip okullarının nesiller boyunca birbirini sahiplenen, gaye uğrunda fedakarca çalışan, büyük bir ailenin mensupları olduğunu söyledi. İmam hatiplerin memleket için ve milletin değerleri için toprağa atılan bir tohum ve her zaman o tohumu yeşerten bir can suyu olduğunu belirten Kasapoğlu, "İmam hatip okullarının kuruluşu, memleket olarak tarihi bir yanlıştan dönüşümüzü ifade eder. Bu aziz milletin teknik anlamdaki terakkisinin yanında, manevi anlamda da ilerlemesi gerektiğini her geçen gün daha iyi anladığımız, bu şuura daha güçlü bir şekilde ulaştığımız bir gerçek. İstanbul İmam Hatip Lisesine annem ve babamın dualarıyla başladığım günleri hatırlıyorum. Hamdolsun ki bugün o dualarla, milletimize hizmet yolunda camiamızla birlikte çok güzel hedefleri paylaşmaktan da ayrı heyecan duyuyorum" diye konuştu

GENÇLERİMİZ TÜM İNSANLIĞIN UMUDU

Bakanlık olarak birçok alanda, pek çok paydaşla faaliyet gösterdiklerini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz sadece bu milletin değil, insanlığın umudu. O yüzden gençlerimiz, insanlığın hukukunu koruma, tıpkı günümüzde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi olma noktasında, bu kutsal emanete güçlü bir şekilde sahip çıkacak" değerlendirmesinde bulundu. Kasapoğlu, ülkenin tüm evlatlarını hiçbir ayrım gözetmeksizin kucaklamaya, gönüllerini onlara açmaya ve hepsine hizmet etmeye devam edeceklerini aktardı.

GENİŞ UFUKLU GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal da konuşmasında, özlenen insanın yetiştirilmesinde akademik başarının tek başına yeterli olmadığını düşündüklerini, gençlerin akademik başarının yanında kültür sanat faaliyetlerini, spor, bilim ve teknoloji alandaki çalışmalarını önemsediklerini söyledi. Gençlerin dünyaya tek yönlü ve dar bir açıdan bakmalarını istemediklerini belirten Çal konuşmasını şöyle sürdürdü: Gençlerimizin din ile bilimi, bilgi ile hikmeti, ilim ile irfanı, kültür ile sanatı birbirinden ayırmayan geniş bir bakış açısıyla çok yönlü ve geniş ufuklu insanlar olarak yetişmelerini, ehliyetli ve liyakatli bir nesil olmalarını arzuluyoruz. Bu çerçevede okullarımızın ve öğrencilerimizin güzel çalışmalarını elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri de bu çabalardan sadece biri.

İNŞALLAH 50. TÖRENİ GÖRÜRÜZ

ÖNDER Genel Başkan Tayfur Esen de konuşmasında, "Edebiyatını yapamadığımız, kelimelere dökemediğimiz sanata ve kültüre dönüştüremediğimiz şiarların, ilkelerin medeniyetini kurabilir miyiz?" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ise en meşakkatli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, 60 yıldır devam eden çalışmalarından dolayı ÖNDER'i kutladı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da 4. Kültür Sanat Ödüllerine ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "İnşallah bu ödül törenleri 40-50'li yılları bulur. İnşallah bu ödüller imam hatip nesline bir model olur" dedi.

10 ALANDA ÖDÜLLER VERİLDİ

Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen törende 10 ayrı alanda kişi ve kuruma ödüller verildi. 7 ödül kişilere giderken, 3 ödül de imam hatip liselerinden farklı alanlara verildi. ÖNDER Özel Ödülü Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Yılın Fikriyat Ödülü D. Mehmet Doğan'a gitti. Yılın Müzik Ödülü Abdülbaki Kömür'ün, Yılın Sinema Ödülü Dilsiz filminin,

Yılın Edebiyat Ödülü Gökhan Özcan'ın, Yılın Medya Ödülü de TRT 2'nin oldu.

Yılın Okul Dergisi Ödülü Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Tenkid dergisine verildi. Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin gerçekleştirdiği Günümüz Evliya Çelebileri projesi Yılın Okul Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü. İstanbul Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Onur Cansız ise Yılın Eğitimcisi olarak belirlendi.

DANIŞMA KURULU SEÇTİ

Ödül alan isimler Kültür Sanat Ödülleri Danışma Kurulu tarafından yapılan toplantılar sonucunda belirlendi. Üst üste toplantılar yapan Danışma Kurulu, aday isimleri titizlikle inceledi ve sonunda bir oylama yaptı. Oylama sonucu ise 7 isim ve üç okula ödüller verildi. 8 kişiden oluşan Danışma Kurulu'nda ise şu isimler yer alıyor: Ali Ural (Yazar), Birol Cürgül (Sanat Yönetmeni-Oyuncu), Bünyamin Yılmaz (AA Kültür Sanat Haberleri Editörü), Gülcan Tezcan (Gazeteci-yazar), İhsan Kabil (Sinema Eleştirmeni), Mahmut Bıyıklı (Yazar), Mustafa Demirci (Müzisyen), Oğuzhan Özkan (Eğitimci).