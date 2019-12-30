“Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri” filminin fragmanı yayınlandı!

İstanbul Boğazı'nın derinlerinde bizden bir hikaye olarak yola çıkan "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri" 24 Ocak'ta bu kez sinemalarda yerini almaya hazırlanıyor. Kız Kulesi'nden martılara, Boğaz'ın eşsiz ışıklarından İstanbul manzaralarına uzanan dostlarımız Biba, Babu, Tuti, Çupa ve Taka Hamsi'nin maceraları her yaştan çocuğa eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatıyor.

Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri filminin fragmanı

ROBOTLARDAN OSMAN HAMDİ BEY'E 7 FARKLI MACERA

Kırmızı barbunya balığı dostumuz Biba bu filmde arkadaşları Tuti, Babu, Çupa ve Taka Hamsi ile birlikte Bosfori halkına unutamayacakları bir gösteri hazırlıyor. Başlarından geçen 7 farklı heyecan dolu hikayeyi hem Bosforili balıklara hem de seyircilere izletmek için gece gündüz demeden hazırlanan balık dostlarımız, bizleri bu filmde kahkahalara boğarken unuttuğumuz İstanbul güzelliklerini de hatırlatmak istiyor. "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri" Robotların teknolojik dünyasından, Osman Hamdi Bey tablolarına 7 farklı hikayeyle izleyicilerini maceradan maceraya çağırıyor.

HİKAYESİNDEN ANİMASYONUNA ÜLKEMİZDEN BİR FİLM

"Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri"nin keyifli hikayesini çocuk filmlerinin usta ismi Arzu Demirel Birinci kaleme aldı. Başarılı filmler ve çizgi dizilerle adından çokça söz ettiren senaristimiz bu filmde de çocuklara yeni ufuklar açmayı ve onlara unutulmaya yüz tutan değerlerimizi hatırlatmayı istiyor.

Ülkemizin başarılı animasyon stüdyolarından Imaginite tarafından hazırlanan film, hikayesinin yanında çizgileriyle de izleyicisini görsel bir şölene davet ediyor. "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri" filminde çocuklar için özel olarak seçilen renkler ve aslına uygun hazırlanan İstanbul manzaraları Imaginite tarafından büyük bir özenle hazırlandı. Bu keyifli dünyada yerinizi almak için 24 Ocak'ta sinemalarda buluşalım.